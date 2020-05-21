Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 12,25 13,25 -7,55 ...
21.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|12,25
|13,25
|-7,55
|Aksa Enerji
|4,79
|5,10
|-6,08
|Klimasan Klima
|17,41
|18,00
|-3,28
|Doğuş Otomotiv
|9,85
|10,07
|-2,18
|Karel Elektronik
|15,96
|16,26
|-1,85
|Ford Otosan
|59,85
|60,90
|-1,72
|Yataş
|7,50
|7,63
|-1,70
|Sarkuysan
|5,74
|5,82
|-1,37
|Deva Holding
|17,67
|17,91
|-1,34
|Otokar
|137,50
|139,20
|-1,22
|Netaş Telekomünikasyon
|14,57
|14,75
|-1,22
|İş GMYO
|1,65
|1,67
|-1,20
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,71
|6,79
|-1,18
|Tüpraş
|79,75
|80,70
|-1,18
|Selçuk Ecza Deposu
|9,01
|9,10
|-0,99
|T.S.K.B.
|1,04
|1,05
|-0,95
|Çemtaş
|7,53
|7,60
|-0,92
|Logo Yazılım
|77,10
|77,80
|-0,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,20
|11,30
|-0,88
|İş Finansal Kiralama
|3,98
|4,01
|-0,75
Kaynak: AA