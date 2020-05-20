Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 17,99 18,50 -2,76 ...
20.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|17,99
|18,50
|-2,76
|Pegasus
|53,70
|55,05
|-2,45
|Sasa Polyester
|10,10
|10,27
|-1,66
|Enerjisa Enerji
|8,11
|8,24
|-1,58
|Çelebi
|87,85
|89,00
|-1,29
|Bim Mağazalar
|61,60
|62,10
|-0,81
|Halkbank
|5,34
|5,38
|-0,74
|MLP Sağlık
|16,23
|16,35
|-0,73
|Tat Gıda
|8,32
|8,38
|-0,72
|Çemtaş
|7,60
|7,65
|-0,65
|Eczacıbaşı İlaç
|5,75
|5,78
|-0,52
|Doğan Holding
|1,92
|1,93
|-0,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,08
|12,14
|-0,49
|Otokar
|139,40
|140,00
|-0,43
|Garanti Bankası
|7,73
|7,75
|-0,26
|Kerevitaş Gıda
|4,14
|4,15
|-0,24
|Sabancı Holding
|8,33
|8,35
|-0,24
|Ege Endüstri
|553,90
|555,00
|-0,20
|Tüpraş
|81,20
|81,35
|-0,18
|Deva Holding
|18,02
|18,05
|-0,17
Kaynak: AA