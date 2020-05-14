Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 15,77 17,52 -9,99 ...
14.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|15,77
|17,52
|-9,99
|Deva Holding
|18,05
|19,16
|-5,79
|Aksa Enerji
|4,56
|4,80
|-5,00
|Mavi Giyim
|40,30
|42,42
|-5,00
|Selçuk Ecza Deposu
|9,13
|9,61
|-4,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,17
|12,79
|-4,85
|Kartonsan
|453,10
|471,50
|-3,90
|Ege Endüstri
|561,00
|580,50
|-3,36
|Türk Traktör
|57,40
|59,10
|-2,88
|Çemtaş
|7,10
|7,30
|-2,74
|Eczacıbaşı İlaç
|5,80
|5,96
|-2,68
|Borusan Mannesmann
|9,70
|9,96
|-2,61
|Koza Madencilik
|12,12
|12,44
|-2,57
|Alarko GMYO
|14,41
|14,79
|-2,57
|Türk Telekom
|7,34
|7,53
|-2,52
|Pegasus
|48,66
|49,80
|-2,29
|Albaraka Türk
|1,32
|1,35
|-2,22
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,50
|5,62
|-2,14
|Ereğli Demir Çelik
|7,98
|8,15
|-2,09
|Anadolu Efes
|16,95
|17,30
|-2,02
Kaynak: AA