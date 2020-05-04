Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
04.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 14,58 16,20 -10,00 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|14,58
|16,20
|-10,00
|Good-Year
|4,58
|4,87
|-5,95
|Aksigorta
|5,66
|5,95
|-4,87
|Tat Gıda
|7,25
|7,62
|-4,86
|Tüpraş
|86,90
|90,80
|-4,30
|Net Holding
|2,04
|2,13
|-4,23
|Çemtaş
|6,81
|7,10
|-4,08
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|21,44
|22,34
|-4,03
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,40
|5,62
|-3,91
|Netaş Telekomünikasyon
|12,69
|13,20
|-3,86
|Güneş Sigorta
|2,88
|2,99
|-3,68
|Kartonsan
|460,70
|478,00
|-3,62
|TürkTraktör
|55,20
|57,15
|-3,41
|Coca Cola İçecek
|35,58
|36,82
|-3,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,45
|5,63
|-3,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,94
|11,30
|-3,19
|Karel Elektronik
|15,94
|16,46
|-3,16
|Borusan Mannesmann
|9,29
|9,59
|-3,13
|Doğuş Otomotiv
|10,23
|10,56
|-3,13
|Selçuk Ecza Deposu
|7,36
|7,59
|-3,03
Kaynak: AA