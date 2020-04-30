Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Deva Holding 16,20 18,00 -10,00 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 16,20 18,00 -10,00 Reysaş GMYO 5,53 5,82 -4,98 Tat Gıda 7,92 8,32 -4,81 Alkim Kimya 59,50 61,61 -3,43 Şok Marketler 11,17 11,55 -3,29 Selçuk Ecza Deposu 7,76 8,01 -3,12 Hektaş 13,41 13,75 -2,47 Çemtaş 7,21 7,39 -2,44 Eczacıbaşı İlaç 4,94 5,06 -2,37 Kerevitaş Gıda 4,12 4,20 -1,90 Global Yatırım Holding 3,29 3,35 -1,79 Aksa Enerji 3,85 3,92 -1,79 Logo Yazılım 72,65 73,95 -1,76 Tofaş Oto Fabrikaları 21,82 22,20 -1,71 Ereğli Demir Çelik 8,05 8,18 -1,59 Güneş Sigorta 3,11 3,16 -1,58 Eczacıbaşı Yatırım 10,13 10,28 -1,46 Migros Ticaret 29,86 30,30 -1,45 Netaş Telekomünikasyon 13,65 13,83 -1,30 Coca Cola İçecek 36,96 37,44 -1,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA