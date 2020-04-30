Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 16,20 18,00 -10,00 ...
30.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|16,20
|18,00
|-10,00
|Reysaş GMYO
|5,53
|5,82
|-4,98
|Tat Gıda
|7,92
|8,32
|-4,81
|Alkim Kimya
|59,50
|61,61
|-3,43
|Şok Marketler
|11,17
|11,55
|-3,29
|Selçuk Ecza Deposu
|7,76
|8,01
|-3,12
|Hektaş
|13,41
|13,75
|-2,47
|Çemtaş
|7,21
|7,39
|-2,44
|Eczacıbaşı İlaç
|4,94
|5,06
|-2,37
|Kerevitaş Gıda
|4,12
|4,20
|-1,90
|Global Yatırım Holding
|3,29
|3,35
|-1,79
|Aksa Enerji
|3,85
|3,92
|-1,79
|Logo Yazılım
|72,65
|73,95
|-1,76
|Tofaş Oto Fabrikaları
|21,82
|22,20
|-1,71
|Ereğli Demir Çelik
|8,05
|8,18
|-1,59
|Güneş Sigorta
|3,11
|3,16
|-1,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,13
|10,28
|-1,46
|Migros Ticaret
|29,86
|30,30
|-1,45
|Netaş Telekomünikasyon
|13,65
|13,83
|-1,30
|Coca Cola İçecek
|36,96
|37,44
|-1,28
Kaynak: AA