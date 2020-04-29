Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Alkim Kimya 60,40 62,95 -4,05...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 60,40 62,95 -4,05 MLP Sağlık 15,67 16,30 -3,87 Kartonsan 452,00 470,00 -3,83 Anadolu Cam 4,06 4,22 -3,79 Pegasus 50,80 52,50 -3,24 Şişe Cam 4,89 5,02 -2,59 Trakya Cam 3,30 3,38 -2,37 Soda Sanayii 5,81 5,95 -2,35 Şok Marketler 11,82 12,10 -2,31 Gözde Girişim 3,92 4,01 -2,24 Bizim Mağazaları 13,50 13,75 -1,82 TAV Havalimanları 17,75 18,06 -1,72 Ege Endüstri 552,80 561,00 -1,46 Mavi Giyim 41,56 42,12 -1,33 Bim Mağazalar 55,90 56,65 -1,32 Türk Hava Yolları 10,53 10,65 -1,13 Çemtaş 7,41 7,49 -1,07 Reysaş GMYO 5,82 5,88 -1,02 Kardemir (D) 2,21 2,23 -0,90 Gübre Fabrik. 15,89 16,00 -0,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA