Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 60,40 62,95 -4,05...
29.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|60,40
|62,95
|-4,05
|MLP Sağlık
|15,67
|16,30
|-3,87
|Kartonsan
|452,00
|470,00
|-3,83
|Anadolu Cam
|4,06
|4,22
|-3,79
|Pegasus
|50,80
|52,50
|-3,24
|Şişe Cam
|4,89
|5,02
|-2,59
|Trakya Cam
|3,30
|3,38
|-2,37
|Soda Sanayii
|5,81
|5,95
|-2,35
|Şok Marketler
|11,82
|12,10
|-2,31
|Gözde Girişim
|3,92
|4,01
|-2,24
|Bizim Mağazaları
|13,50
|13,75
|-1,82
|TAV Havalimanları
|17,75
|18,06
|-1,72
|Ege Endüstri
|552,80
|561,00
|-1,46
|Mavi Giyim
|41,56
|42,12
|-1,33
|Bim Mağazalar
|55,90
|56,65
|-1,32
|Türk Hava Yolları
|10,53
|10,65
|-1,13
|Çemtaş
|7,41
|7,49
|-1,07
|Reysaş GMYO
|5,82
|5,88
|-1,02
|Kardemir (D)
|2,21
|2,23
|-0,90
|Gübre Fabrik.
|15,89
|16,00
|-0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA