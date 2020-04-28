Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Soda Sanayii 6,01 6,25 -3,84 ...
28.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Soda Sanayii
|6,01
|6,25
|-3,84
|Kerevitaş Gıda
|4,25
|4,41
|-3,63
|Tat Gıda
|7,67
|7,91
|-3,03
|Karel Elektronik
|16,37
|16,86
|-2,91
|Klimasan Klima
|17,16
|17,67
|-2,89
|Logo Yazılım
|72,65
|74,50
|-2,48
|Netaş Telekomünikasyon
|13,84
|14,16
|-2,26
|Reysaş GMYO
|5,94
|6,07
|-2,14
|Trakya Cam
|3,38
|3,45
|-2,03
|Vestel
|12,55
|12,75
|-1,57
|Güneş Sigorta
|3,15
|3,20
|-1,56
|Gözde Girişim
|4,06
|4,12
|-1,46
|Çelebi
|90,70
|91,90
|-1,31
|Aksa Enerji
|3,94
|3,99
|-1,25
|Sasa Polyester
|8,92
|9,03
|-1,22
|Bim Mağazalar
|55,05
|55,70
|-1,17
|Türk Traktör
|56,55
|57,20
|-1,14
|Doğan Holding
|1,83
|1,85
|-1,08
|TAV Havalimanları
|18,51
|18,71
|-1,07
|Tekfen Holding
|14,22
|14,37
|-1,04
Kaynak: AA