Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 49,38 51,50 -4,12 ...
21.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|49,38
|51,50
|-4,12
|TAV Havalimanları
|19,28
|19,86
|-2,92
|Reysaş GMYO
|6,07
|6,25
|-2,88
|Tüpraş
|84,45
|86,75
|-2,65
|Kardemir (D)
|2,21
|2,27
|-2,64
|Gözde Girişim
|3,84
|3,94
|-2,54
|Çemtaş
|6,64
|6,81
|-2,50
|Aygaz
|10,41
|10,65
|-2,25
|Borusan Mannesmann
|8,72
|8,91
|-2,13
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|0,98
|1,00
|-2,00
|Global Yat. Holding
|2,97
|3,03
|-1,98
|Anadolu Grubu Holding
|15,34
|15,64
|-1,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,35
|10,55
|-1,90
|Koç Holding
|14,63
|14,90
|-1,81
|Ülker Bisküvi
|22,60
|23,00
|-1,74
|Alarko GMYO
|13,14
|13,37
|-1,72
|Good-Year
|4,09
|4,16
|-1,68
|Ereğli Demir Çelik
|8,20
|8,34
|-1,68
|Garanti Bankası
|8,25
|8,39
|-1,67
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|1,22
|-1,64
Kaynak: AA