Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Reysaş GMYO 6,66 6,80 -2,06 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 6,66 6,80 -2,06 Tüpraş 93,00 94,90 -2,00 Klimasan Klima 14,94 15,23 -1,90 Bursa Çimento 3,48 3,54 -1,69 Odaş Elektrik 1,43 1,45 -1,38 Ege Endüstri 563,50 571,30 -1,37 Logo Yazılım 66,30 67,15 -1,27 Aksa Enerji 3,50 3,54 -1,13 Türk Telekom 7,05 7,12 -0,98 Hektaş 10,38 10,46 -0,76 Aygaz 9,87 9,94 -0,70 ASELSAN 25,02 25,18 -0,64 Brisa 7,45 7,49 -0,53 Akçansa 7,51 7,54 -0,40 İpek Doğal Enerji 9,77 9,80 -0,31 Netaş Telekomünikasyon 11,34 11,37 -0,26 Koç Holding 15,21 15,25 -0,26 Mavi Giyim 39,40 39,50 -0,25 Alarko Holding 4,44 4,45 -0,22 Halkbank 5,24 5,25 -0,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA