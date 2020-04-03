Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Reysaş GMYO 5,88 6,18 -4,85 ...
03.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Reysaş GMYO
|5,88
|6,18
|-4,85
|Karel Elektronik
|12,94
|13,45
|-3,79
|Petkim
|3,36
|3,46
|-2,89
|Gübre Fabrikaları
|14,27
|14,66
|-2,66
|Pegasus
|33,04
|33,94
|-2,65
|Anadolu Efes
|17,83
|18,28
|-2,46
|Net Holding
|1,37
|1,40
|-2,14
|Ford Otosan
|52,55
|53,50
|-1,78
|Çemtaş
|6,01
|6,11
|-1,64
|Yapı ve Kredi Bankası
|1,82
|1,85
|-1,62
|TAV Havalimanları
|16,04
|16,27
|-1,41
|Coca Cola İçecek
|35,00
|35,50
|-1,41
|Anadolu Cam
|3,15
|3,19
|-1,25
|Ereğli Demir Çelik
|7,55
|7,64
|-1,18
|Bim Mağazalar
|50,40
|51,00
|-1,18
|Deva Holding
|10,12
|10,24
|-1,17
|Şekerbank
|0,88
|0,89
|-1,12
|Anadolu Grubu Holding
|13,70
|13,85
|-1,08
|Garanti Bankası
|7,52
|7,60
|-1,05
|Hektaş
|9,72
|9,82
|-1,02
Kaynak: AA