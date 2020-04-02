Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Reysaş GMYO 6,25 6,60 -5,30 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 6,25 6,60 -5,30 Pegasus 34,20 35,86 -4,63 İş Finansal Kiralama 2,89 3,02 -4,30 Aksigorta 4,49 4,67 -3,85 Kerevitaş Gıda 3,05 3,16 -3,48 Tat Gıda 5,87 6,06 -3,14 Doğuş Otomotiv 6,48 6,67 -2,85 Net Holding 1,39 1,43 -2,80 Gözde Girişim 2,86 2,93 -2,39 Kartonsan 324,90 332,00 -2,14 Özak GMYO 2,30 2,35 -2,13 Sasa Polyester 7,74 7,90 -2,03 Çelebi 56,85 57,95 -1,90 Güneş Sigorta 2,10 2,14 -1,87 Klimasan Klima 12,00 12,22 -1,80 Bim Mağazalar 50,50 51,30 -1,56 Bursa Çimento 3,17 3,22 -1,55 Kardemir (D) 1,99 2,02 -1,49 İş GMYO 1,35 1,37 -1,46 Coca Cola İçecek 34,94 35,40 -1,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA