Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Pegasus 31,42 34,54 -9,03 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 31,42 34,54 -9,03 Çelebi 54,70 59,95 -8,76 MLP Sağlık 12,84 13,77 -6,75 Klimasan Klima 11,65 12,37 -5,82 Eczacıbaşı Yatırım 10,66 11,30 -5,66 Mavi Giyim 34,76 36,64 -5,13 Deva Holding 10,65 11,17 -4,66 Doğuş Otomotiv 6,65 6,90 -3,62 TAV Havalimanları 15,97 16,47 -3,04 Ford Otosan 47,32 48,70 -2,83 Brisa 7,04 7,24 -2,76 Türk Hava Yolları 8,64 8,86 -2,48 Coca Cola İçecek 33,92 34,74 -2,36 Koza Altın 60,45 61,90 -2,34 İndeks Bilgisayar 7,22 7,38 -2,17 Bursa Çimento 2,86 2,92 -2,05 Tüpraş 74,50 76,00 -1,97 Tofaş Oto. Fabrikaları 16,18 16,50 -1,94 Anadolu Hayat Emeklilik 5,11 5,21 -1,92 İskenderun Demir Çelik 6,17 6,29 -1,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA