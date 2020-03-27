Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Gübre Fabrik.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik. 14,35 15,31 -6,27 MLP Sağlık 14,48 15,30 -5,36 Karel Elektronik 13,27 13,98 -5,08 Aksa Enerji 3,38 3,54 -4,52 Hektaş 9,69 10,12 -4,25 Logo Yazılım 61,15 63,75 -4,08 İş Fin.Kir. 2,81 2,92 -3,77 Net Holding 1,33 1,38 -3,62 Tat Gıda 5,78 5,99 -3,51 Yataş 5,23 5,42 -3,51 Çimsa 6,30 6,52 -3,37 Alarko GMYO 10,37 10,72 -3,26 Enerjisa Enerji 6,62 6,84 -3,22 Aksigorta 4,26 4,40 -3,18 İş GMYO 1,24 1,28 -3,13 Karsan Otomotiv 1,27 1,31 -3,05 Koza Altın 63,95 65,95 -3,03 Kerevitaş Gıda 2,93 3,02 -2,98 Alkim Kimya 47,54 49,00 -2,98 Turkcell 13,13 13,53 -2,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA