Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Gübre Fabrikaları 15,22...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 15,22 15,69 -3,00 Anadolu Hayat Emeklilik 5,16 5,25 -1,71 İskenderun Demir Çelik 6,36 6,46 -1,55 Anadolu Efes 18,77 19,05 -1,47 Bizim Mağazaları 9,40 9,54 -1,47 T.S.K.B. 0,93 0,94 -1,06 Ereğli Demir Çelik 7,62 7,70 -1,04 Ülker Bisküvi 19,21 19,37 -0,83 Coca Cola İçecek 36,70 37,00 -0,81 Bim Mağazalar 51,40 51,75 -0,68 Doğan Holding 1,56 1,57 -0,64 Tofaş Oto. Fab. 16,14 16,20 -0,37 Akbank 5,55 5,57 -0,36 Petkim 3,11 3,12 -0,32 Aksigorta 4,29 4,30 -0,23 Vakıflar Bankası 4,61 4,62 -0,22 İş Bankası (C) 4,72 4,73 -0,21 Enerjisa Enerji 6,83 6,84 -0,15 Otokar 106,90 107,00 -0,09 Türk Traktör 38,86 38,88 -0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA