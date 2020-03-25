Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Bizim Mağazaları 9,38 9,85 -4,77 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 9,38 9,85 -4,77 Ülker Bisküvi 19,19 20,06 -4,34 Doğan Holding 1,57 1,64 -4,27 Otokar 105,50 109,80 -3,92 İş Finansal Kiralama 2,85 2,96 -3,72 Aksigorta 4,19 4,34 -3,46 Torunlar GMYO 1,72 1,78 -3,37 Bim Mağazalar 51,50 53,25 -3,29 İndeks Bilgisayar 6,79 7,02 -3,28 İş GMYO 1,21 1,25 -3,20 Türk Traktör 38,08 39,30 -3,10 Migros Ticaret 23,00 23,72 -3,04 Yataş 5,36 5,52 -2,90 Bursa Çimento 2,70 2,78 -2,88 Petkim 3,06 3,15 -2,86 Adana Çimento (A) 6,71 6,90 -2,75 Aksa 6,18 6,34 -2,52 Ereğli Demir Çelik 7,81 8,01 -2,50 Akbank 5,59 5,73 -2,44 Halkbank 4,85 4,97 -2,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA