Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

İş Finansal Kiralama 2,74...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 2,74 3,04 -9,87 Pegasus 23,60 26,16 -9,79 Çelebi 46,50 51,00 -8,82 İş GMYO 1,18 1,29 -8,53 Aksigorta 4,00 4,31 -7,19 Aygaz 7,40 7,95 -6,92 Akbank 5,14 5,52 -6,88 Garanti Bankası 6,95 7,46 -6,84 Trakya Cam 2,39 2,56 -6,64 TAV Havalimanları 14,18 15,18 -6,59 Arçelik 12,46 13,27 -6,10 Şekerbank 0,78 0,83 -6,02 Yapı ve Kredi Bank. 1,77 1,88 -5,85 Kardemir (D) 1,80 1,91 -5,76 Torunlar GMYO 1,67 1,77 -5,65 Alarko Holding 3,52 3,73 -5,63 Albaraka Türk 1,02 1,08 -5,56 Tofaş Oto. Fab. 16,54 17,50 -5,49 İş Bankası (C) 4,67 4,94 -5,47 Ege Endüstri 391,30 413,80 -5,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA