Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Mavi Giyim 34,02 37,80 -10,00 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 34,02 37,80 -10,00 Klimasan Klima 13,62 15,13 -9,98 Deva Holding 7,76 8,62 -9,98 Eczacıbaşı Yatırım 7,95 8,83 -9,97 MLP Sağlık 10,87 12,07 -9,94 Kerevitaş Gıda 2,37 2,63 -9,89 Eczacıbaşı İlaç 3,30 3,66 -9,84 Tat Gıda 4,63 5,13 -9,75 Pegasus 31,74 35,14 -9,68 Ford Otosan 51,05 56,50 -9,65 Net Holding 1,23 1,36 -9,56 Gübre Fabrik. 12,68 13,96 -9,17 Adana Çimento (A) 6,09 6,70 -9,10 Şok Marketler 6,58 7,22 -8,86 Gözde Girişim 2,37 2,60 -8,85 Doğuş Otomotiv 6,20 6,80 -8,82 Batı Çimento 1,87 2,05 -8,78 Sasa Polyester 5,30 5,81 -8,78 Alkim Kimya 39,84 43,60 -8,62 Tofaş Oto. Fab. 18,19 19,90 -8,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA