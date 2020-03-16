Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Mavi Giyim 37,80 42,00 -10,00 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 37,80 42,00 -10,00 Tat Gıda 5,13 5,70 -10,00 Koza Altın 54,90 61,00 -10,00 MLP Sağlık 12,07 13,41 -9,99 Eczacıbaşı Yatırım 8,83 9,81 -9,99 Pegasus 35,14 39,04 -9,99 Koza Madencilik 8,31 9,23 -9,97 Ford Otosan 56,50 62,75 -9,96 İpek Doğal Enerji 6,24 6,93 -9,96 Net Holding 1,36 1,51 -9,93 Anadolu Hayat Emek. 6,54 7,26 -9,92 Tofaş Oto. Fab. 19,37 21,50 -9,91 İndeks Bilgisayar 6,83 7,58 -9,89 Gözde Girişim 2,60 2,88 -9,72 Koç Holding 14,25 15,78 -9,70 Sabancı Holding 7,93 8,78 -9,68 Aksa 6,16 6,82 -9,68 Klimasan Klima 15,20 16,81 -9,58 Otokar 113,60 125,50 -9,48 Doğuş Otomotiv 6,84 7,55 -9,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA