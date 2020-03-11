Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Turcas Petrol 2,25 2,43 -7,41 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 2,25 2,43 -7,41 Odaş Elektrik 1,62 1,72 -5,81 Netaş Telekom. 11,24 11,90 -5,55 Çimsa 7,66 8,08 -5,20 Yataş 6,47 6,80 -4,85 Logo Yazılım 66,80 70,20 -4,84 İndeks Bilgisayar 8,53 8,94 -4,59 Tofaş Oto. Fab. 22,90 23,98 -4,50 Enerjisa Enerji 7,27 7,61 -4,47 Kardemir (D) 2,15 2,25 -4,44 Erbosan 18,38 19,17 -4,12 Otokar 129,60 135,00 -4,00 İpek Doğal Enerji 7,31 7,61 -3,94 İş Fin.Kir. 2,49 2,59 -3,86 Doğuş Otomotiv 8,48 8,82 -3,85 Batı Çimento 2,57 2,67 -3,75 Arçelik 16,29 16,92 -3,72 Mavi Giyim 48,06 49,80 -3,49 Torunlar GMYO 2,24 2,32 -3,45 Koza Altın 63,25 65,50 -3,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA