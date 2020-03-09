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Borsa İstanbul, Ülker Bisküvi, Alarko, Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 21,30 23,00 -7,39 ...

09.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:22
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 21,30 23,00 -7,39
Coca Cola İçecek 40,10 43,30 -7,39
Türk Traktör 54,75 59,00 -7,20
Alarko GMYO 12,90 13,83 -6,72
Net Holding 1,85 1,98 -6,57
Çimsa 8,41 9,00 -6,56
Turcas Petrol 3,04 3,25 -6,46
GSD Holding 1,36 1,45 -6,21
Eczacıbaşı Yatırım 10,32 11,00 -6,18
İpek Doğal Enerji 8,73 9,29 -6,03
Türk Telekom 7,35 7,80 -5,77
İş Fin.Kir. 2,98 3,16 -5,70
Batı Çimento 3,18 3,37 -5,64
Tekfen Holding 14,41 15,25 -5,51
Enka İnşaat 6,41 6,78 -5,46
Alarko Holding 4,92 5,20 -5,38
Borusan Mannesmann 9,37 9,90 -5,35
Gübre Fabrik. 17,72 18,72 -5,34
İndeks Bilgisayar 9,75 10,30 -5,34
Logo Yazılım 75,75 80,00 -5,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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