Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

06.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden ilk 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: ,

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 17,31 18,45 -6,18 Otokar 146,70 155,50 -5,66 Pegasus 47,18 50,00 -5,64 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 2,53 -5,53 Doğuş Otomotiv 9,45 10,00 -5,50 Tümosan Motor ve Traktör 5,93 6,27 -5,42 Anadolu Grubu Holding 16,72 17,67 -5,38 GSD Holding 1,45 1,53 -5,23 İş GMYO 1,68 1,77 -5,08 Alarko Holding 5,13 5,40 -5,00 Aygaz 11,60 12,21 -5,00 Sasa Polyester 8,37 8,81 -4,99 Türk Hava Yolları 11,13 11,71 -4,95 Net Holding 1,94 2,04 -4,90 İş Fin.Kir. 3,14 3,30 -4,85 İş Y. Men. Değ. 4,60 4,83 -4,76 Vakıflar Bankası 5,51 5,78 -4,67 Borusan Mannesmann 9,83 10,31 -4,66 Deva Holding 9,23 9,68 -4,65 Good-Year 4,53 4,75 -4,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA