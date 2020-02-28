Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

28.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:32

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 14,98 16,48 -9,10 Alarko GMYO 13,91 15,23 -8,67 Borusan Mannesmann 10,03 10,91 -8,07 Net Holding 1,99 2,15 -7,44 Ülker Bisküvi 20,58 22,10 -6,88 Bursa Çimento 3,41 3,66 -6,83 Şekerbank 1,10 1,18 -6,78 TAV Havalimanları 20,64 22,12 -6,69 Akbank 6,73 7,21 -6,66 GSD Holding 1,42 1,52 -6,58 Torunlar GMYO 2,56 2,74 -6,57 Klimasan Klima 18,69 20,00 -6,55 Zorlu Enerji 1,33 1,42 -6,34 Tümosan Motor ve Traktör 6,09 6,50 -6,31 Garanti Bankası 9,55 10,19 -6,28 Emlak Konut GMYO 1,38 1,47 -6,12 Bizim Mağazaları 8,50 9,05 -6,08 İş Fin.Kir. 3,14 3,34 -5,99 T.S.K.B. 1,11 1,18 -5,93 Gözde Girişim 3,65 3,88 -5,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA