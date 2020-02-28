Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 14,98 16,48 -9,10 ...
28.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|14,98
|16,48
|-9,10
|Alarko GMYO
|13,91
|15,23
|-8,67
|Borusan Mannesmann
|10,03
|10,91
|-8,07
|Net Holding
|1,99
|2,15
|-7,44
|Ülker Bisküvi
|20,58
|22,10
|-6,88
|Bursa Çimento
|3,41
|3,66
|-6,83
|Şekerbank
|1,10
|1,18
|-6,78
|TAV Havalimanları
|20,64
|22,12
|-6,69
|Akbank
|6,73
|7,21
|-6,66
|GSD Holding
|1,42
|1,52
|-6,58
|Torunlar GMYO
|2,56
|2,74
|-6,57
|Klimasan Klima
|18,69
|20,00
|-6,55
|Zorlu Enerji
|1,33
|1,42
|-6,34
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,09
|6,50
|-6,31
|Garanti Bankası
|9,55
|10,19
|-6,28
|Emlak Konut GMYO
|1,38
|1,47
|-6,12
|Bizim Mağazaları
|8,50
|9,05
|-6,08
|İş Fin.Kir.
|3,14
|3,34
|-5,99
|T.S.K.B.
|1,11
|1,18
|-5,93
|Gözde Girişim
|3,65
|3,88
|-5,93
Kaynak: AA