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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 14,98 16,48 -9,10 ...

28.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:32
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 14,98 16,48 -9,10
Alarko GMYO 13,91 15,23 -8,67
Borusan Mannesmann 10,03 10,91 -8,07
Net Holding 1,99 2,15 -7,44
Ülker Bisküvi 20,58 22,10 -6,88
Bursa Çimento 3,41 3,66 -6,83
Şekerbank 1,10 1,18 -6,78
TAV Havalimanları 20,64 22,12 -6,69
Akbank 6,73 7,21 -6,66
GSD Holding 1,42 1,52 -6,58
Torunlar GMYO 2,56 2,74 -6,57
Klimasan Klima 18,69 20,00 -6,55
Zorlu Enerji 1,33 1,42 -6,34
Tümosan Motor ve Traktör 6,09 6,50 -6,31
Garanti Bankası 9,55 10,19 -6,28
Emlak Konut GMYO 1,38 1,47 -6,12
Bizim Mağazaları 8,50 9,05 -6,08
İş Fin.Kir. 3,14 3,34 -5,99
T.S.K.B. 1,11 1,18 -5,93
Gözde Girişim 3,65 3,88 -5,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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