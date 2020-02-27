Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 15,81 17,80 -11,18 ...
27.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|15,81
|17,80
|-11,18
|Borusan Mannesmann
|11,99
|13,10
|-8,47
|Sasa Polyester
|9,24
|9,86
|-6,29
|Karsan Otomotiv
|1,82
|1,94
|-6,19
|İş Finansal Kiralama
|3,45
|3,65
|-5,48
|Pegasus
|60,40
|63,70
|-5,18
|Vestel
|15,08
|15,90
|-5,16
|İpek Doğal Enerji
|9,95
|10,48
|-5,06
|Türk Hava Yolları
|12,58
|13,24
|-4,98
|Doğuş Otomotiv
|10,33
|10,87
|-4,97
|MLP Sağlık
|16,61
|17,46
|-4,87
|GSD Holding
|1,57
|1,65
|-4,85
|Karel Elektronik
|14,19
|14,91
|-4,83
|Net Holding
|2,19
|2,30
|-4,78
|Şekerbank
|1,20
|1,26
|-4,76
|Alkim Kimya
|49,00
|51,40
|-4,67
|Türk Telekom
|8,01
|8,39
|-4,53
|Gözde Girişim
|4,02
|4,21
|-4,51
|Torunlar GMYO
|2,76
|2,89
|-4,50
|ASELSAN
|27,74
|29,00
|-4,34
Kaynak: AA