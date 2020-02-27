Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

27.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:22

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 15,81 17,80 -11,18 Borusan Mannesmann 11,99 13,10 -8,47 Sasa Polyester 9,24 9,86 -6,29 Karsan Otomotiv 1,82 1,94 -6,19 İş Finansal Kiralama 3,45 3,65 -5,48 Pegasus 60,40 63,70 -5,18 Vestel 15,08 15,90 -5,16 İpek Doğal Enerji 9,95 10,48 -5,06 Türk Hava Yolları 12,58 13,24 -4,98 Doğuş Otomotiv 10,33 10,87 -4,97 MLP Sağlık 16,61 17,46 -4,87 GSD Holding 1,57 1,65 -4,85 Karel Elektronik 14,19 14,91 -4,83 Net Holding 2,19 2,30 -4,78 Şekerbank 1,20 1,26 -4,76 Alkim Kimya 49,00 51,40 -4,67 Türk Telekom 8,01 8,39 -4,53 Gözde Girişim 4,02 4,21 -4,51 Torunlar GMYO 2,76 2,89 -4,50 ASELSAN 27,74 29,00 -4,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA