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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 15,81 17,80 -11,18 ...

27.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:22
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 15,81 17,80 -11,18
Borusan Mannesmann 11,99 13,10 -8,47
Sasa Polyester 9,24 9,86 -6,29
Karsan Otomotiv 1,82 1,94 -6,19
İş Finansal Kiralama 3,45 3,65 -5,48
Pegasus 60,40 63,70 -5,18
Vestel 15,08 15,90 -5,16
İpek Doğal Enerji 9,95 10,48 -5,06
Türk Hava Yolları 12,58 13,24 -4,98
Doğuş Otomotiv 10,33 10,87 -4,97
MLP Sağlık 16,61 17,46 -4,87
GSD Holding 1,57 1,65 -4,85
Karel Elektronik 14,19 14,91 -4,83
Net Holding 2,19 2,30 -4,78
Şekerbank 1,20 1,26 -4,76
Alkim Kimya 49,00 51,40 -4,67
Türk Telekom 8,01 8,39 -4,53
Gözde Girişim 4,02 4,21 -4,51
Torunlar GMYO 2,76 2,89 -4,50
ASELSAN 27,74 29,00 -4,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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