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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 61,85 65,25 -5,21 ...

26.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:36
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 61,85 65,25 -5,21
Otokar 158,80 163,30 -2,76
Türk Hava Yolları 13,14 13,48 -2,52
Güneş Sigorta 2,71 2,78 -2,52
Çelebi 88,95 90,95 -2,20
Bizim Mağazaları 9,18 9,37 -2,03
İndeks Bilgisayar 11,60 11,83 -1,94
TAV Havalimanları 23,16 23,60 -1,86
Turkcell 14,30 14,57 -1,85
Yataş 8,14 8,29 -1,81
GSD Holding 1,64 1,67 -1,80
Kordsa Teknik Tekstil 14,37 14,62 -1,71
Anadolu Efes 24,00 24,40 -1,64
Hektaş 10,40 10,57 -1,61
Mavi Giyim 55,15 56,05 -1,61
Tat Gıda 6,84 6,95 -1,58
İş Y. Men. Değ. 5,16 5,24 -1,53
Emlak Konut GMYO 1,49 1,51 -1,32
Deva Holding 10,47 10,61 -1,32
Albaraka Türk 1,52 1,54 -1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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