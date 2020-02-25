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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım 12,45...

25.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:24
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım 12,45 12,90 -3,49
Mavi Giyim 55,95 57,85 -3,28
Türk Hava Yolları 13,52 13,86 -2,45
Bim Mağazalar 47,28 48,26 -2,03
İndeks Bilgisayar 11,42 11,64 -1,89
GSD Holding 1,61 1,64 -1,83
Adana Çimento (A) 9,21 9,38 -1,81
Türk Telekom 8,25 8,40 -1,79
Sabancı Holding 9,24 9,40 -1,70
Aksa 7,87 8,00 -1,62
TAV Havalimanları 23,70 24,08 -1,58
Tat Gıda 6,88 6,99 -1,57
Yapı ve Kredi Bank. 2,54 2,58 -1,55
Good-Year 4,67 4,74 -1,48
Migros Ticaret 23,80 24,14 -1,41
Erbosan 21,36 21,66 -1,39
Albaraka Türk 1,51 1,53 -1,31
Kordsa Teknik Tekstil 14,68 14,87 -1,28
İş Bankası (C) 6,21 6,29 -1,27
Çemtaş 7,13 7,22 -1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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