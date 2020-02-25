Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

25.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:24

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 12,45 12,90 -3,49 Mavi Giyim 55,95 57,85 -3,28 Türk Hava Yolları 13,52 13,86 -2,45 Bim Mağazalar 47,28 48,26 -2,03 İndeks Bilgisayar 11,42 11,64 -1,89 GSD Holding 1,61 1,64 -1,83 Adana Çimento (A) 9,21 9,38 -1,81 Türk Telekom 8,25 8,40 -1,79 Sabancı Holding 9,24 9,40 -1,70 Aksa 7,87 8,00 -1,62 TAV Havalimanları 23,70 24,08 -1,58 Tat Gıda 6,88 6,99 -1,57 Yapı ve Kredi Bank. 2,54 2,58 -1,55 Good-Year 4,67 4,74 -1,48 Migros Ticaret 23,80 24,14 -1,41 Erbosan 21,36 21,66 -1,39 Albaraka Türk 1,51 1,53 -1,31 Kordsa Teknik Tekstil 14,68 14,87 -1,28 İş Bankası (C) 6,21 6,29 -1,27 Çemtaş 7,13 7,22 -1,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA