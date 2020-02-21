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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 45,02 47,74...

21.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:20
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 45,02 47,74 -5,70
Tekfen Holding 16,95 17,61 -3,75
Anadolu Hayat Emek. 7,35 7,49 -1,87
Otokar 157,00 159,70 -1,69
Çelebi 88,40 89,85 -1,61
İş Bankası (C) 6,40 6,50 -1,54
Albaraka Türk 1,52 1,54 -1,30
Halkbank 6,74 6,82 -1,17
Turkcell 14,43 14,59 -1,10
Vakıflar Bankası 5,93 5,99 -1,00
Bim Mağazalar 47,70 48,16 -0,96
Mavi Giyim 59,55 60,05 -0,83
Gözde Girişim 4,12 4,15 -0,72
Emlak Konut GMYO 1,52 1,53 -0,65
Ülker Bisküvi 22,48 22,60 -0,53
Şişe Cam 5,15 5,17 -0,39
Türk Hava Yolları 14,33 14,37 -0,28
Akbank 7,61 7,62 -0,13
Koç Holding 19,51 19,53 -0,10
Aygaz 12,49 12,50 -0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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