Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Logo Yazılım 67,20 69,95 -3,93 ...
19.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|67,20
|69,95
|-3,93
|İndeks Bilgisayar
|12,15
|12,59
|-3,49
|Alkim Kimya
|46,32
|47,48
|-2,44
|Alarko Holding
|5,99
|6,13
|-2,28
|Otokar
|165,00
|168,50
|-2,08
|Bursa Çimento
|4,26
|4,35
|-2,07
|Karel Elektronik
|16,16
|16,49
|-2,00
|Aksa Enerji
|3,94
|4,02
|-1,99
|Hektaş
|10,58
|10,79
|-1,95
|Gözde Girişim
|4,57
|4,66
|-1,93
|Halk GMYO
|1,54
|1,57
|-1,91
|Migros Ticaret
|24,46
|24,92
|-1,85
|GSD Holding
|1,74
|1,77
|-1,69
|MLP Sağlık
|16,62
|16,90
|-1,66
|Torunlar GMYO
|3,01
|3,06
|-1,63
|Turcas Petrol
|3,68
|3,74
|-1,60
|Karsan Otomotiv
|1,88
|1,91
|-1,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,11
|7,22
|-1,52
|Net Holding
|2,59
|2,63
|-1,52
|T.S.K.B.
|1,33
|1,35
|-1,48
Kaynak: AA