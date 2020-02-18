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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 1,67 1,73 -3,47 ...

18.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:26
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 1,67 1,73 -3,47
İndeks Bilgisayar 12,65 13,09 -3,36
Deva Holding 10,96 11,34 -3,35
Karel Elektronik 16,65 17,20 -3,20
Tümosan Motor ve Traktör 7,30 7,54 -3,18
Erbosan 23,84 24,56 -2,93
Aksa Enerji 4,05 4,17 -2,88
MLP Sağlık 16,88 17,30 -2,43
Aksa 7,91 8,10 -2,35
Batı Çimento 3,75 3,83 -2,09
Pegasus 70,45 71,95 -2,08
Çemtaş 7,89 8,05 -1,99
Migros Ticaret 25,10 25,60 -1,95
Good-Year 5,04 5,14 -1,95
Yapı ve Kredi Bank. 2,79 2,84 -1,76
Türk Hava Yolları 15,03 15,29 -1,70
Petkim 4,09 4,16 -1,68
İş Fin.Kir. 4,14 4,21 -1,66
Gözde Girişim 4,77 4,85 -1,65
Ford Otosan 78,70 80,00 -1,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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