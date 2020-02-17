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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Erbosan 24,98 27,48 -9,10 ...

17.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:36
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Erbosan 24,98 27,48 -9,10
Karel Elektronik 17,26 18,30 -5,68
Aksa 8,27 8,60 -3,84
İş GMYO 2,09 2,15 -2,79
Karsan Otomotiv 1,94 1,97 -1,52
Çemtaş 8,06 8,15 -1,10
Anadolu Hayat Emek. 7,61 7,69 -1,04
Coca Cola İçecek 45,50 45,90 -0,87
Yataş 8,94 9,00 -0,67
Vakıflar Bankası 6,51 6,55 -0,61
Alarko GMYO 93,50 94,05 -0,58
Anadolu Cam 4,07 4,09 -0,49
Koç Holding 19,87 19,95 -0,40
MLP Sağlık 17,48 17,55 -0,40
Tat Gıda 7,52 7,55 -0,40
Ege Endüstri 701,20 703,90 -0,38
İş Y. Men. Değ. 5,27 5,29 -0,38
Alkim Kimya 47,92 48,08 -0,33
Tofaş Oto. Fab. 27,60 27,66 -0,22
Adana Çimento (A) 9,96 9,98 -0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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