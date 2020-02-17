Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Erbosan 24,98 27,48 -9,10 ...
17.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|24,98
|27,48
|-9,10
|Karel Elektronik
|17,26
|18,30
|-5,68
|Aksa
|8,27
|8,60
|-3,84
|İş GMYO
|2,09
|2,15
|-2,79
|Karsan Otomotiv
|1,94
|1,97
|-1,52
|Çemtaş
|8,06
|8,15
|-1,10
|Anadolu Hayat Emek.
|7,61
|7,69
|-1,04
|Coca Cola İçecek
|45,50
|45,90
|-0,87
|Yataş
|8,94
|9,00
|-0,67
|Vakıflar Bankası
|6,51
|6,55
|-0,61
|Alarko GMYO
|93,50
|94,05
|-0,58
|Anadolu Cam
|4,07
|4,09
|-0,49
|Koç Holding
|19,87
|19,95
|-0,40
|MLP Sağlık
|17,48
|17,55
|-0,40
|Tat Gıda
|7,52
|7,55
|-0,40
|Ege Endüstri
|701,20
|703,90
|-0,38
|İş Y. Men. Değ.
|5,27
|5,29
|-0,38
|Alkim Kimya
|47,92
|48,08
|-0,33
|Tofaş Oto. Fab.
|27,60
|27,66
|-0,22
|Adana Çimento (A)
|9,96
|9,98
|-0,20
Kaynak: AA