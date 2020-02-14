Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 21,70 22,62 -4,07 ...
14.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|21,70
|22,62
|-4,07
|Logo Yazılım
|67,00
|69,00
|-2,90
|Vestel
|17,09
|17,50
|-2,34
|Zorlu Enerji
|1,72
|1,75
|-1,71
|MLP Sağlık
|17,45
|17,75
|-1,69
|Mavi Giyim
|60,15
|61,05
|-1,47
|Doğuş Otomotiv
|12,32
|12,48
|-1,28
|Koza Altın
|77,05
|78,00
|-1,22
|Tat Gıda
|7,62
|7,71
|-1,17
|Anadolu Hayat Emek.
|7,63
|7,70
|-0,91
|Gözde Girişim
|4,93
|4,97
|-0,80
|Otokar
|165,10
|166,40
|-0,78
|Anadolu Efes
|24,78
|24,94
|-0,64
|Turkcell
|14,52
|14,61
|-0,62
|Çemtaş
|8,22
|8,27
|-0,60
|Brisa
|9,93
|9,99
|-0,60
|Pegasus
|70,95
|71,30
|-0,49
|Anadolu Cam
|4,15
|4,17
|-0,48
|Aksigorta
|6,49
|6,52
|-0,46
|Coca Cola İçecek
|45,70
|45,90
|-0,44
Kaynak: AA