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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 21,70 22,62 -4,07 ...

14.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:26
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 21,70 22,62 -4,07
Logo Yazılım 67,00 69,00 -2,90
Vestel 17,09 17,50 -2,34
Zorlu Enerji 1,72 1,75 -1,71
MLP Sağlık 17,45 17,75 -1,69
Mavi Giyim 60,15 61,05 -1,47
Doğuş Otomotiv 12,32 12,48 -1,28
Koza Altın 77,05 78,00 -1,22
Tat Gıda 7,62 7,71 -1,17
Anadolu Hayat Emek. 7,63 7,70 -0,91
Gözde Girişim 4,93 4,97 -0,80
Otokar 165,10 166,40 -0,78
Anadolu Efes 24,78 24,94 -0,64
Turkcell 14,52 14,61 -0,62
Çemtaş 8,22 8,27 -0,60
Brisa 9,93 9,99 -0,60
Pegasus 70,95 71,30 -0,49
Anadolu Cam 4,15 4,17 -0,48
Aksigorta 6,49 6,52 -0,46
Coca Cola İçecek 45,70 45,90 -0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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