Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 3,65 3,74 -2,41 ...
13.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:48
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turcas Petrol
|3,65
|3,74
|-2,41
|Tüpraş
|112,50
|115,00
|-2,17
|İş Bankası (C)
|7,03
|7,18
|-2,09
|Aygaz
|12,88
|13,10
|-1,68
|Bursa Çimento
|4,60
|4,67
|-1,50
|İş Y. Men. Değ.
|5,32
|5,40
|-1,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,86
|2,90
|-1,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,21
|15,40
|-1,23
|Anadolu Hayat Emek.
|7,68
|7,77
|-1,16
|Şişe Cam
|5,44
|5,50
|-1,09
|Güneş Sigorta
|2,78
|2,81
|-1,07
|TAV Havalimanları
|26,68
|26,96
|-1,04
|Logo Yazılım
|68,25
|68,95
|-1,02
|Bizim Mağazaları
|10,41
|10,50
|-0,86
|Çemtaş
|8,26
|8,33
|-0,84
|Sabancı Holding
|9,96
|10,04
|-0,80
|MLP Sağlık
|17,65
|17,79
|-0,79
|Migros Ticaret
|25,76
|25,94
|-0,69
|Kartonsan
|463,00
|466,10
|-0,67
|İskenderun Demir Çelik
|7,61
|7,66
|-0,65
Kaynak: AA