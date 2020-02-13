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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 3,65 3,74 -2,41 ...

13.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:48
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 3,65 3,74 -2,41
Tüpraş 112,50 115,00 -2,17
İş Bankası (C) 7,03 7,18 -2,09
Aygaz 12,88 13,10 -1,68
Bursa Çimento 4,60 4,67 -1,50
İş Y. Men. Değ. 5,32 5,40 -1,48
Yapı ve Kredi Bank. 2,86 2,90 -1,38
Kordsa Teknik Tekstil 15,21 15,40 -1,23
Anadolu Hayat Emek. 7,68 7,77 -1,16
Şişe Cam 5,44 5,50 -1,09
Güneş Sigorta 2,78 2,81 -1,07
TAV Havalimanları 26,68 26,96 -1,04
Logo Yazılım 68,25 68,95 -1,02
Bizim Mağazaları 10,41 10,50 -0,86
Çemtaş 8,26 8,33 -0,84
Sabancı Holding 9,96 10,04 -0,80
MLP Sağlık 17,65 17,79 -0,79
Migros Ticaret 25,76 25,94 -0,69
Kartonsan 463,00 466,10 -0,67
İskenderun Demir Çelik 7,61 7,66 -0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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