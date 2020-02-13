Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

13.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:48

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 3,65 3,74 -2,41 Tüpraş 112,50 115,00 -2,17 İş Bankası (C) 7,03 7,18 -2,09 Aygaz 12,88 13,10 -1,68 Bursa Çimento 4,60 4,67 -1,50 İş Y. Men. Değ. 5,32 5,40 -1,48 Yapı ve Kredi Bank. 2,86 2,90 -1,38 Kordsa Teknik Tekstil 15,21 15,40 -1,23 Anadolu Hayat Emek. 7,68 7,77 -1,16 Şişe Cam 5,44 5,50 -1,09 Güneş Sigorta 2,78 2,81 -1,07 TAV Havalimanları 26,68 26,96 -1,04 Logo Yazılım 68,25 68,95 -1,02 Bizim Mağazaları 10,41 10,50 -0,86 Çemtaş 8,26 8,33 -0,84 Sabancı Holding 9,96 10,04 -0,80 MLP Sağlık 17,65 17,79 -0,79 Migros Ticaret 25,76 25,94 -0,69 Kartonsan 463,00 466,10 -0,67 İskenderun Demir Çelik 7,61 7,66 -0,65

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)