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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 8,65 9,25 -6,49
Yapı...

11.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:22
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 8,65 9,25 -6,49
Yapı ve Kredi Bank. 2,99 3,13 -4,47
Bursa Çimento 4,81 5,00 -3,80
Kartonsan 461,70 478,80 -3,57
Yataş 8,77 9,06 -3,20
Anadolu Hayat Emek. 7,53 7,76 -2,96
Türk Traktör 58,05 59,70 -2,76
Bizim Mağazaları 10,51 10,80 -2,69
Vakıflar Bankası 6,19 6,34 -2,37
MLP Sağlık 17,37 17,77 -2,25
Ülker Bisküvi 22,78 23,30 -2,23
Şok Marketler 9,70 9,91 -2,12
Garanti Bankası 11,54 11,78 -2,04
Doğuş Otomotiv 11,72 11,95 -1,92
Aksigorta 6,39 6,51 -1,84
Arçelik 20,52 20,90 -1,82
Enka İnşaat 6,49 6,61 -1,82
Albaraka Türk 1,63 1,66 -1,81
Klimasan Klima 20,54 20,90 -1,72
Tekfen Holding 18,00 18,30 -1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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