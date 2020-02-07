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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 70,20 71,75 -2,16 ...

07.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:13
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 70,20 71,75 -2,16
Logo Yazılım 68,80 70,00 -1,71
Sabancı Holding 10,21 10,38 -1,64
Karsan Otomotiv 1,84 1,87 -1,60
Gözde Girişim 5,24 5,32 -1,50
TAV Havalimanları 27,38 27,68 -1,08
Anadolu Grubu Holding 19,29 19,50 -1,08
Anadolu Cam 4,34 4,38 -0,91
Akbank 8,57 8,64 -0,81
Türk Hava Yolları 14,63 14,74 -0,75
Vakıflar Bankası 6,69 6,74 -0,74
Aksigorta 6,77 6,82 -0,73
Garanti Bankası 12,19 12,27 -0,65
Ereğli Demir Çelik 9,32 9,38 -0,64
Coca Cola İçecek 45,52 45,80 -0,61
Emlak Konut GMYO 1,71 1,72 -0,58
Tofaş Oto. Fab. 26,66 26,80 -0,52
Enerjisa Enerji 8,33 8,37 -0,48
Petkim 4,17 4,19 -0,48
Aksa Enerji 4,27 4,29 -0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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