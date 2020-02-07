Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

07.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:13

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 70,20 71,75 -2,16 Logo Yazılım 68,80 70,00 -1,71 Sabancı Holding 10,21 10,38 -1,64 Karsan Otomotiv 1,84 1,87 -1,60 Gözde Girişim 5,24 5,32 -1,50 TAV Havalimanları 27,38 27,68 -1,08 Anadolu Grubu Holding 19,29 19,50 -1,08 Anadolu Cam 4,34 4,38 -0,91 Akbank 8,57 8,64 -0,81 Türk Hava Yolları 14,63 14,74 -0,75 Vakıflar Bankası 6,69 6,74 -0,74 Aksigorta 6,77 6,82 -0,73 Garanti Bankası 12,19 12,27 -0,65 Ereğli Demir Çelik 9,32 9,38 -0,64 Coca Cola İçecek 45,52 45,80 -0,61 Emlak Konut GMYO 1,71 1,72 -0,58 Tofaş Oto. Fab. 26,66 26,80 -0,52 Enerjisa Enerji 8,33 8,37 -0,48 Petkim 4,17 4,19 -0,48 Aksa Enerji 4,27 4,29 -0,47

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)