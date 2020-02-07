Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 70,20 71,75 -2,16 ...
07.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:13
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|70,20
|71,75
|-2,16
|Logo Yazılım
|68,80
|70,00
|-1,71
|Sabancı Holding
|10,21
|10,38
|-1,64
|Karsan Otomotiv
|1,84
|1,87
|-1,60
|Gözde Girişim
|5,24
|5,32
|-1,50
|TAV Havalimanları
|27,38
|27,68
|-1,08
|Anadolu Grubu Holding
|19,29
|19,50
|-1,08
|Anadolu Cam
|4,34
|4,38
|-0,91
|Akbank
|8,57
|8,64
|-0,81
|Türk Hava Yolları
|14,63
|14,74
|-0,75
|Vakıflar Bankası
|6,69
|6,74
|-0,74
|Aksigorta
|6,77
|6,82
|-0,73
|Garanti Bankası
|12,19
|12,27
|-0,65
|Ereğli Demir Çelik
|9,32
|9,38
|-0,64
|Coca Cola İçecek
|45,52
|45,80
|-0,61
|Emlak Konut GMYO
|1,71
|1,72
|-0,58
|Tofaş Oto. Fab.
|26,66
|26,80
|-0,52
|Enerjisa Enerji
|8,33
|8,37
|-0,48
|Petkim
|4,17
|4,19
|-0,48
|Aksa Enerji
|4,27
|4,29
|-0,47
Kaynak: AA