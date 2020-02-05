Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

05.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:16

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,64 1,67 -1,80 Trakya Cam 4,01 4,08 -1,72 Aksigorta 6,85 6,96 -1,58 Enerjisa Enerji 8,38 8,49 -1,30 İndeks Bilgisayar 13,43 13,59 -1,18 Yataş 8,80 8,90 -1,12 Petkim 4,20 4,24 -0,94 Anadolu Cam 4,36 4,40 -0,91 Coca Cola İçecek 46,02 46,44 -0,90 Şişe Cam 5,57 5,62 -0,89 Tat Gıda 7,54 7,59 -0,66 Bim Mağazalar 49,08 49,38 -0,61 İş GMYO 1,92 1,93 -0,52 Hektaş 10,46 10,51 -0,48 T. Halk Bankası 7,38 7,41 -0,40 Borusan Mannesmann 12,89 12,94 -0,39 Anadolu Grubu Holding 19,60 19,66 -0,31 Ege Endüstri 710,40 712,30 -0,27 Türk Telekom 8,09 8,11 -0,25 Çelebi 102,60 102,80 -0,19

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)