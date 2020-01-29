Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 12,42...

29.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:44
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 12,42 13,00 -4,46
Netaş Telekom. 15,36 15,88 -3,27
Tat Gıda 7,46 7,58 -1,58
Bizim Mağazaları 11,77 11,95 -1,51
Anadolu Efes 24,70 25,02 -1,28
Logo Yazılım 66,10 66,90 -1,20
Karel Elektronik 18,31 18,53 -1,19
Migros Ticaret 25,42 25,72 -1,17
Karsan Otomotiv 1,72 1,74 -1,15
Odaş Elektrik 1,93 1,95 -1,03
Koza Altın 79,70 80,50 -0,99
Şekerbank 1,40 1,41 -0,71
İş Y. Men. Değ. 5,06 5,09 -0,59
Eczacıbaşı İlaç 4,23 4,25 -0,47
Ülker Bisküvi 24,12 24,20 -0,33
İskenderun Demir Çelik 7,84 7,86 -0,25
İndeks Bilgisayar 13,19 13,22 -0,23
Tofaş Oto. Fab. 27,22 27,28 -0,22
Tekfen Holding 19,81 19,85 -0,20
Aksa 14,21 14,23 -0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler