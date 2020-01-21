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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Türk Hava...

21.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:06
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Hava Yolları14,8015,08-1,86
Migros Ticaret26,2226,64-1,58
Bim Mağazalar48,6449,34-1,42
Koç Holding21,2421,50-1,21
Zorlu Enerji1,651,67-1,20
Kerevitaş Gıda3,393,43-1,17
Coca Cola İçecek43,2443,70-1,05
Trakya Cam3,553,58-0,84
Anadolu Efes25,4625,66-0,78
Net Holding2,602,62-0,76
Türk Telekom7,887,94-0,76
Netaş Telekom.14,4814,59-0,75
Sasa Polyester8,008,06-0,74
Pegasus74,8575,40-0,73
Gübre Fabrik.8,538,59-0,70
İpek Doğal Enerji8,848,90-0,67
Anadolu Cam4,644,67-0,64
Turcas Petrol3,203,22-0,62
Aksigorta6,736,77-0,59
Şişe Cam5,385,41-0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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