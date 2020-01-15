Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 10,07 10,37 -2,89 ...
15.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|10,07
|10,37
|-2,89
|Halk GMYO
|1,43
|1,47
|-2,72
|Tat Gıda
|7,00
|7,16
|-2,23
|Otokar
|166,90
|170,30
|-2,00
|Odaş Elektrik
|2,53
|2,58
|-1,94
|Enka İnşaat
|6,56
|6,68
|-1,80
|GSD Holding
|1,68
|1,71
|-1,75
|Alkim Kimya
|41,04
|41,74
|-1,68
|İş GMYO
|1,78
|1,81
|-1,66
|Anadolu Cam
|4,38
|4,45
|-1,57
|Turkcell
|14,48
|14,71
|-1,56
|Arçelik
|21,64
|21,98
|-1,55
|Petkim
|4,07
|4,13
|-1,45
|Yataş
|8,30
|8,42
|-1,43
|Vakıflar Bankası
|6,30
|6,39
|-1,41
|Ereğli Demir Çelik
|9,44
|9,57
|-1,36
|Good-Year
|4,37
|4,43
|-1,35
|İş Bankası (C)
|6,80
|6,89
|-1,31
|Coca Cola İçecek
|41,00
|41,54
|-1,30
|Karsan Otomotiv
|1,52
|1,54
|-1,30
Kaynak: AA