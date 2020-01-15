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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 10,07 10,37 -2,89 ...

15.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:20
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 10,07 10,37 -2,89
Halk GMYO 1,43 1,47 -2,72
Tat Gıda 7,00 7,16 -2,23
Otokar 166,90 170,30 -2,00
Odaş Elektrik 2,53 2,58 -1,94
Enka İnşaat 6,56 6,68 -1,80
GSD Holding 1,68 1,71 -1,75
Alkim Kimya 41,04 41,74 -1,68
İş GMYO 1,78 1,81 -1,66
Anadolu Cam 4,38 4,45 -1,57
Turkcell 14,48 14,71 -1,56
Arçelik 21,64 21,98 -1,55
Petkim 4,07 4,13 -1,45
Yataş 8,30 8,42 -1,43
Vakıflar Bankası 6,30 6,39 -1,41
Ereğli Demir Çelik 9,44 9,57 -1,36
Good-Year 4,37 4,43 -1,35
İş Bankası (C) 6,80 6,89 -1,31
Coca Cola İçecek 41,00 41,54 -1,30
Karsan Otomotiv 1,52 1,54 -1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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