Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

15.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:20

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 10,07 10,37 -2,89 Halk GMYO 1,43 1,47 -2,72 Tat Gıda 7,00 7,16 -2,23 Otokar 166,90 170,30 -2,00 Odaş Elektrik 2,53 2,58 -1,94 Enka İnşaat 6,56 6,68 -1,80 GSD Holding 1,68 1,71 -1,75 Alkim Kimya 41,04 41,74 -1,68 İş GMYO 1,78 1,81 -1,66 Anadolu Cam 4,38 4,45 -1,57 Turkcell 14,48 14,71 -1,56 Arçelik 21,64 21,98 -1,55 Petkim 4,07 4,13 -1,45 Yataş 8,30 8,42 -1,43 Vakıflar Bankası 6,30 6,39 -1,41 Ereğli Demir Çelik 9,44 9,57 -1,36 Good-Year 4,37 4,43 -1,35 İş Bankası (C) 6,80 6,89 -1,31 Coca Cola İçecek 41,00 41,54 -1,30 Karsan Otomotiv 1,52 1,54 -1,30

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)