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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turkcell 14,45 14,70 -1,70 ...

10.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:20
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turkcell 14,45 14,70 -1,70
İş GMYO 1,84 1,87 -1,60
Kartonsan 428,90 435,80 -1,58
Vestel 14,19 14,41 -1,53
Ford Otosan 72,35 73,40 -1,43
Tofaş Oto. Fab. 27,20 27,58 -1,38
İpek Doğal Enerji 8,86 8,97 -1,23
Gözde Girişim 5,43 5,49 -1,09
Güneş Sigorta 2,14 2,16 -0,93
Koza Madencilik 10,55 10,64 -0,85
Anadolu Cam 4,32 4,35 -0,69
Anadolu Efes 23,78 23,94 -0,67
İş Y. Men. Değ. 4,61 4,64 -0,65
Enka İnşaat 6,47 6,51 -0,61
İndeks Bilgisayar 9,82 9,88 -0,61
Gübre Fabrik. 8,83 8,88 -0,56
Otokar 160,60 161,50 -0,56
Brisa 9,15 9,20 -0,54
Deva Holding 8,89 8,93 -0,45
Ege Endüstri 580,30 582,60 -0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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