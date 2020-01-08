Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 93,95 97,20 -3,34 ...
08.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|93,95
|97,20
|-3,34
|Kerevitaş Gıda
|2,92
|3,01
|-2,99
|Klimasan Klima
|17,78
|18,30
|-2,84
|GSD Holding
|1,53
|1,57
|-2,55
|İş Fin.Kir.
|3,78
|3,87
|-2,33
|Brisa
|8,72
|8,89
|-1,91
|Erbosan
|24,66
|25,14
|-1,91
|Şekerbank
|1,23
|1,25
|-1,60
|Çimsa
|8,80
|8,94
|-1,57
|Tüpraş
|120,90
|122,80
|-1,55
|Kartonsan
|375,30
|381,00
|-1,50
|Çelebi
|96,30
|97,75
|-1,48
|Odaş Elektrik
|2,03
|2,06
|-1,46
|Turcas Petrol
|2,73
|2,77
|-1,44
|Alkim Kimya
|36,66
|37,18
|-1,40
|Karsan Otomotiv
|1,43
|1,45
|-1,38
|Anadolu Efes
|23,16
|23,48
|-1,36
|İş Y. Men. Değ.
|4,38
|4,44
|-1,35
|Bizim Mağazaları
|10,45
|10,59
|-1,32
|Zorlu Enerji
|1,54
|1,56
|-1,28
Kaynak: AA