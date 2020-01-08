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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 93,95 97,20 -3,34 ...

08.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:22
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 93,95 97,20 -3,34
Kerevitaş Gıda 2,92 3,01 -2,99
Klimasan Klima 17,78 18,30 -2,84
GSD Holding 1,53 1,57 -2,55
İş Fin.Kir. 3,78 3,87 -2,33
Brisa 8,72 8,89 -1,91
Erbosan 24,66 25,14 -1,91
Şekerbank 1,23 1,25 -1,60
Çimsa 8,80 8,94 -1,57
Tüpraş 120,90 122,80 -1,55
Kartonsan 375,30 381,00 -1,50
Çelebi 96,30 97,75 -1,48
Odaş Elektrik 2,03 2,06 -1,46
Turcas Petrol 2,73 2,77 -1,44
Alkim Kimya 36,66 37,18 -1,40
Karsan Otomotiv 1,43 1,45 -1,38
Anadolu Efes 23,16 23,48 -1,36
İş Y. Men. Değ. 4,38 4,44 -1,35
Bizim Mağazaları 10,45 10,59 -1,32
Zorlu Enerji 1,54 1,56 -1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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