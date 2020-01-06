Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.
06.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|12,53
|13,27
|-5,58
|Batı Çimento
|3,79
|3,98
|-4,77
|Brisa
|8,92
|9,33
|-4,39
|Anadolu Hayat Emek.
|6,54
|6,84
|-4,39
|Erbosan
|24,40
|25,40
|-3,94
|Net Holding
|2,36
|2,45
|-3,67
|Kerevitaş Gıda
|3,03
|3,14
|-3,50
|Deva Holding
|8,49
|8,78
|-3,30
|Borusan Mannesmann
|10,79
|11,15
|-3,23
|Çelebi
|97,25
|100,40
|-3,14
|Şekerbank
|1,25
|1,29
|-3,10
|Türk Hava Yolları
|13,82
|14,26
|-3,09
|Adana Çimento (A)
|9,23
|9,52
|-3,05
|Türk Traktör
|52,65
|54,30
|-3,04
|İş Fin.Kir.
|3,84
|3,96
|-3,03
|Migros Ticaret
|23,06
|23,78
|-3,03
|Türk Telekom
|7,05
|7,27
|-3,03
|Şok Marketler
|9,96
|10,26
|-2,92
|Güneş Sigorta
|2,00
|2,06
|-2,91
|Good-Year
|4,02
|4,14
|-2,90
Kaynak: AA