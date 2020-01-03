Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

03.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:24

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 83,75 91,65 -8,62 Net Holding 2,42 2,60 -6,92 Bursa Çimento 6,08 6,44 -5,59 Borusan Mannesmann 11,05 11,67 -5,31 Şekerbank 1,29 1,36 -5,15 Logo Yazılım 57,80 60,80 -4,93 Kerevitaş Gıda 3,16 3,32 -4,82 Mavi Giyim 54,80 57,45 -4,61 Torunlar GMYO 2,65 2,77 -4,33 Türk Hava Yolları 14,21 14,84 -4,25 Zorlu Enerji 1,58 1,65 -4,24 Netaş Telekom. 13,16 13,74 -4,22 Anadolu Grubu Holding 16,88 17,61 -4,15 T.S.K.B. 1,16 1,21 -4,13 Pegasus 82,45 86,00 -4,13 Enerjisa Enerji 7,24 7,55 -4,11 Halk GMYO 1,17 1,22 -4,10 Şok Marketler 10,34 10,78 -4,08 Alkim Kimya 36,62 38,16 -4,04 Turcas Petrol 2,74 2,85 -3,86

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)