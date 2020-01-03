Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 83,75 91,65 -8,62 ...
03.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|83,75
|91,65
|-8,62
|Net Holding
|2,42
|2,60
|-6,92
|Bursa Çimento
|6,08
|6,44
|-5,59
|Borusan Mannesmann
|11,05
|11,67
|-5,31
|Şekerbank
|1,29
|1,36
|-5,15
|Logo Yazılım
|57,80
|60,80
|-4,93
|Kerevitaş Gıda
|3,16
|3,32
|-4,82
|Mavi Giyim
|54,80
|57,45
|-4,61
|Torunlar GMYO
|2,65
|2,77
|-4,33
|Türk Hava Yolları
|14,21
|14,84
|-4,25
|Zorlu Enerji
|1,58
|1,65
|-4,24
|Netaş Telekom.
|13,16
|13,74
|-4,22
|Anadolu Grubu Holding
|16,88
|17,61
|-4,15
|T.S.K.B.
|1,16
|1,21
|-4,13
|Pegasus
|82,45
|86,00
|-4,13
|Enerjisa Enerji
|7,24
|7,55
|-4,11
|Halk GMYO
|1,17
|1,22
|-4,10
|Şok Marketler
|10,34
|10,78
|-4,08
|Alkim Kimya
|36,62
|38,16
|-4,04
|Turcas Petrol
|2,74
|2,85
|-3,86
Kaynak: AA