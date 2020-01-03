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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 83,75 91,65 -8,62 ...

03.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:24
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 83,75 91,65 -8,62
Net Holding 2,42 2,60 -6,92
Bursa Çimento 6,08 6,44 -5,59
Borusan Mannesmann 11,05 11,67 -5,31
Şekerbank 1,29 1,36 -5,15
Logo Yazılım 57,80 60,80 -4,93
Kerevitaş Gıda 3,16 3,32 -4,82
Mavi Giyim 54,80 57,45 -4,61
Torunlar GMYO 2,65 2,77 -4,33
Türk Hava Yolları 14,21 14,84 -4,25
Zorlu Enerji 1,58 1,65 -4,24
Netaş Telekom. 13,16 13,74 -4,22
Anadolu Grubu Holding 16,88 17,61 -4,15
T.S.K.B. 1,16 1,21 -4,13
Pegasus 82,45 86,00 -4,13
Enerjisa Enerji 7,24 7,55 -4,11
Halk GMYO 1,17 1,22 -4,10
Şok Marketler 10,34 10,78 -4,08
Alkim Kimya 36,62 38,16 -4,04
Turcas Petrol 2,74 2,85 -3,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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