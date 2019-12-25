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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.

25.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:34
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 0,63 -4,76
İskenderun Demir Çelik 7,93 8,01 -1,00
Alarko GMYO 90,25 91,15 -0,99
Enerjisa Enerji 7,73 7,80 -0,90
İttifak Holding 3,97 4,00 -0,75
Albaraka Türk 1,44 1,45 -0,69
MLP Sağlık 16,23 16,34 -0,67
Park Elek.Madencilik 3,05 3,07 -0,65
Zorlu Enerji 1,73 1,74 -0,57
Petkim 3,74 3,76 -0,53
Eczacıbaşı İlaç 3,77 3,79 -0,53
Ford Otosan 67,65 68,00 -0,51
Halkbank 5,92 5,95 -0,50
Odaş Elektrik 2,08 2,09 -0,48
TAV Havalimanları 29,32 29,46 -0,48
Ereğli Demir Çelik 8,76 8,80 -0,45
Gözde Girişim 4,85 4,87 -0,41
Yapı ve Kredi Bank. 2,44 2,45 -0,41
Garanti Bankası 10,97 11,00 -0,27
Bera Holding 3,67 3,68 -0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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