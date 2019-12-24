Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

24.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:32

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,06 4,50 -9,78 Fenerbahçe Futbol 15,55 16,02 -2,93 Albaraka Türk 1,48 1,52 -2,63 İhlas Holding 0,78 0,80 -2,50 Polisan Holding 3,11 3,17 -1,89 Karsan Otomotiv 1,62 1,64 -1,22 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,66 1,68 -1,19 Metro Holding 1,35 1,36 -0,74 Kerevitaş Gıda 3,14 3,16 -0,63 Pegasus 84,35 84,80 -0,53 Vestel 14,14 14,21 -0,49 Soda Sanayii 6,19 6,22 -0,48 Galatasaray Sportif 2,20 2,21 -0,45 Ege Endüstri 555,50 558,00 -0,45 Tofaş Oto. Fab. 26,52 26,62 -0,38 Beşiktaş Futbol Yat. 2,66 2,67 -0,37 Ülker Bisküvi 22,68 22,76 -0,35 Deva Holding 8,64 8,66 -0,23 Hektaş 7,80 7,81 -0,13 Koç Holding 20,08 20,10 -0,10

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)