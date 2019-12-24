Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,06 4,50 -9,78 ...

24.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:32
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,06 4,50 -9,78
Fenerbahçe Futbol 15,55 16,02 -2,93
Albaraka Türk 1,48 1,52 -2,63
İhlas Holding 0,78 0,80 -2,50
Polisan Holding 3,11 3,17 -1,89
Karsan Otomotiv 1,62 1,64 -1,22
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,66 1,68 -1,19
Metro Holding 1,35 1,36 -0,74
Kerevitaş Gıda 3,14 3,16 -0,63
Pegasus 84,35 84,80 -0,53
Vestel 14,14 14,21 -0,49
Soda Sanayii 6,19 6,22 -0,48
Galatasaray Sportif 2,20 2,21 -0,45
Ege Endüstri 555,50 558,00 -0,45
Tofaş Oto. Fab. 26,52 26,62 -0,38
Beşiktaş Futbol Yat. 2,66 2,67 -0,37
Ülker Bisküvi 22,68 22,76 -0,35
Deva Holding 8,64 8,66 -0,23
Hektaş 7,80 7,81 -0,13
Koç Holding 20,08 20,10 -0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler