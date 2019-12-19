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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,41 2,52 -4,37 ...

19.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:22
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,41 2,52 -4,37
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 0,62 -3,23
Anadolu Cam 3,99 4,05 -1,48
Çemaş Döküm 1,58 1,60 -1,25
Sabancı Holding 9,41 9,52 -1,16
Koç Holding 19,73 19,96 -1,15
Arçelik 19,38 19,60 -1,12
Park Elek.Madencilik 2,93 2,96 -1,01
T.S.K.B. 1,09 1,10 -0,91
Konya Çimento 263,00 265,00 -0,75
Akbank 8,09 8,14 -0,61
Koza Madencilik 9,23 9,27 -0,43
ICBC Turkey Bank 4,83 4,85 -0,41
Ereğli Demir Çelik 8,52 8,55 -0,35
Coca Cola İçecek 36,04 36,16 -0,33
İş Bankası (C) 6,15 6,17 -0,32
Bim Mağazalar 45,64 45,78 -0,31
Aksa 13,26 13,30 -0,30
Koza Altın 73,50 73,70 -0,27
Sasa Polyester 7,56 7,58 -0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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