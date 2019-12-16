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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat.

16.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:24
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Yat. 2,80 2,90 -3,45
Fenerbahçe Futbol 14,77 15,23 -3,02
Gübre Fabrik. 7,62 7,77 -1,93
Doğuş Otomotiv 9,84 10,00 -1,60
Otokar 142,90 144,90 -1,38
İttifak Holding 3,90 3,95 -1,27
İhlas Gayrimenkul 0,86 0,87 -1,15
Bera Holding 3,56 3,60 -1,11
Global Yat. Holding 4,75 4,80 -1,04
Verusa Holding 16,87 17,04 -1,00
Anadolu Cam 3,99 4,03 -0,99
Park Elek.Madencilik 3,02 3,05 -0,98
Vakıflar Bankası 5,13 5,18 -0,97
Enerjisa Enerji 7,60 7,67 -0,91
İskenderun Demir Çelik 7,68 7,75 -0,90
Arçelik 20,00 20,18 -0,89
Koza Madencilik 9,36 9,44 -0,85
Galatasaray Sportif 2,37 2,39 -0,84
Şekerbank 1,21 1,22 -0,82
Hektaş 7,29 7,35 -0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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