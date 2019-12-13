Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 10,66 11,23 -5,08 ...
13.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|10,66
|11,23
|-5,08
|Netaş Telekom.
|14,00
|14,28
|-1,96
|Pegasus
|79,55
|81,05
|-1,85
|Gözde Girişim
|4,75
|4,83
|-1,66
|Alarko GMYO
|94,45
|95,95
|-1,56
|Enerjisa Enerji
|7,74
|7,84
|-1,28
|Zorlu Enerji
|1,58
|1,60
|-1,25
|Koza Altın
|74,80
|75,65
|-1,12
|Doğan Holding
|1,87
|1,89
|-1,06
|Şişe Cam
|5,10
|5,15
|-0,97
|Çemtaş
|8,19
|8,24
|-0,61
|Global Yat. Holding
|4,99
|5,02
|-0,60
|Trakya Cam
|3,41
|3,43
|-0,58
|Koza Madencilik
|9,62
|9,67
|-0,52
|Hektaş
|7,34
|7,37
|-0,41
|Park Elek.Madencilik
|3,07
|3,08
|-0,32
|Kerevitaş Gıda
|3,07
|3,08
|-0,32
|Türk Traktör
|51,75
|51,90
|-0,29
|Otokar
|145,70
|146,10
|-0,27
|Soda Sanayii
|5,91
|5,92
|-0,17
Kaynak: AA