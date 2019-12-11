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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat.

11.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:22
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Yat. 2,72 2,82 -3,55
Afyon Çimento 6,42 6,59 -2,58
Doğan Holding 1,92 1,97 -2,54
İhlas Gayrimenkul 0,86 0,88 -2,27
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,46 -2,17
Fenerbahçe Futbol 14,98 15,26 -1,83
Galatasaray Sportif 2,20 2,24 -1,79
Mavi Giyim 49,08 49,90 -1,64
Türk Traktör 51,25 52,00 -1,44
İhlas Holding 0,79 0,80 -1,25
Alarko GMYO 92,70 93,80 -1,17
Ülker Bisküvi 21,24 21,48 -1,12
Türk Telekom 7,10 7,18 -1,11
Polisan Holding 2,73 2,76 -1,09
Yataş 6,28 6,34 -0,95
Aksa 12,69 12,80 -0,86
ICBC Turkey Bank 4,75 4,79 -0,84
Emlak Konut GMYO 1,50 1,51 -0,66
Park Elek.Madencilik 3,08 3,10 -0,65
Aselsan 19,23 19,34 -0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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