Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat.
11.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,72
|2,82
|-3,55
|Afyon Çimento
|6,42
|6,59
|-2,58
|Doğan Holding
|1,92
|1,97
|-2,54
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,88
|-2,27
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|0,46
|-2,17
|Fenerbahçe Futbol
|14,98
|15,26
|-1,83
|Galatasaray Sportif
|2,20
|2,24
|-1,79
|Mavi Giyim
|49,08
|49,90
|-1,64
|Türk Traktör
|51,25
|52,00
|-1,44
|İhlas Holding
|0,79
|0,80
|-1,25
|Alarko GMYO
|92,70
|93,80
|-1,17
|Ülker Bisküvi
|21,24
|21,48
|-1,12
|Türk Telekom
|7,10
|7,18
|-1,11
|Polisan Holding
|2,73
|2,76
|-1,09
|Yataş
|6,28
|6,34
|-0,95
|Aksa
|12,69
|12,80
|-0,86
|ICBC Turkey Bank
|4,75
|4,79
|-0,84
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|1,51
|-0,66
|Park Elek.Madencilik
|3,08
|3,10
|-0,65
|Aselsan
|19,23
|19,34
|-0,57
Kaynak: AA