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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,50 1,60 -6,25 ...

10.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:22
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,50 1,60 -6,25
Metro Holding 1,32 1,40 -5,71
İttifak Holding 3,78 4,00 -5,50
Beşiktaş Futbol Yat. 2,86 2,99 -4,35
Konya Çimento 267,20 275,50 -3,01
Arçelik 19,30 19,88 -2,92
Anadolu Cam 3,83 3,93 -2,54
Odaş Elektrik 2,00 2,05 -2,44
Coca Cola İçecek 34,72 35,56 -2,36
Otokar 144,60 148,00 -2,30
İhlas Gayrimenkul 0,87 0,89 -2,25
Net Holding 2,29 2,34 -2,14
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,47 -2,13
Yataş 6,39 6,52 -1,99
Global Yat. Holding 4,59 4,68 -1,92
ICBC Turkey Bank 4,84 4,93 -1,83
Aksa 12,87 13,10 -1,76
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,69 1,72 -1,74
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,83 1,86 -1,61
Deva Holding 8,57 8,71 -1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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