Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 92,50 95,40 -3,04 ...
09.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:58
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|92,50
|95,40
|-3,04
|Turkcell
|13,58
|13,84
|-1,88
|Şok Marketler
|9,74
|9,91
|-1,72
|TAV Havalimanları
|27,00
|27,46
|-1,68
|Koza Madencilik
|9,61
|9,77
|-1,64
|Metro Holding
|1,48
|1,50
|-1,33
|Fenerbahçe Futbol
|15,64
|15,85
|-1,32
|Ford Otosan
|63,90
|64,75
|-1,31
|Ülker Bisküvi
|21,46
|21,72
|-1,20
|İpek Doğal Enerji
|6,69
|6,77
|-1,18
|Bim Mağazalar
|44,68
|45,16
|-1,06
|Tofaş Oto. Fab.
|24,64
|24,90
|-1,04
|Güneş Sigorta
|1,90
|1,92
|-1,04
|Deva Holding
|8,65
|8,74
|-1,03
|Koza Altın
|74,00
|74,75
|-1,00
|T.S.K.B.
|1,15
|1,16
|-0,86
|Global Yat. Holding
|4,64
|4,68
|-0,85
|Şekerbank
|1,19
|1,20
|-0,83
|Arçelik
|19,96
|20,12
|-0,80
|ICBC Turkey Bank
|5,00
|5,04
|-0,79
Kaynak: AA