Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 92,50 95,40 -3,04 ...

09.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:58
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 92,50 95,40 -3,04
Turkcell 13,58 13,84 -1,88
Şok Marketler 9,74 9,91 -1,72
TAV Havalimanları 27,00 27,46 -1,68
Koza Madencilik 9,61 9,77 -1,64
Metro Holding 1,48 1,50 -1,33
Fenerbahçe Futbol 15,64 15,85 -1,32
Ford Otosan 63,90 64,75 -1,31
Ülker Bisküvi 21,46 21,72 -1,20
İpek Doğal Enerji 6,69 6,77 -1,18
Bim Mağazalar 44,68 45,16 -1,06
Tofaş Oto. Fab. 24,64 24,90 -1,04
Güneş Sigorta 1,90 1,92 -1,04
Deva Holding 8,65 8,74 -1,03
Koza Altın 74,00 74,75 -1,00
T.S.K.B. 1,15 1,16 -0,86
Global Yat. Holding 4,64 4,68 -0,85
Şekerbank 1,19 1,20 -0,83
Arçelik 19,96 20,12 -0,80
ICBC Turkey Bank 5,00 5,04 -0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler