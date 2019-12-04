Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 14,94 15,28 -2,23 ...

04.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:30
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 14,94 15,28 -2,23
Türk Traktör 47,34 48,30 -1,99
Ülker Bisküvi 21,12 21,50 -1,77
Koç Holding 19,89 20,16 -1,34
Beşiktaş Futbol Yat. 3,07 3,11 -1,29
Pegasus 73,25 74,15 -1,21
İhlas Gayrimenkul 0,85 0,86 -1,16
Coca Cola İçecek 34,54 34,92 -1,09
Park Elek.Madencilik 3,01 3,04 -0,99
Galatasaray Sportif 2,16 2,18 -0,92
Arçelik 20,22 20,40 -0,88
Kordsa Teknik Tekstil 12,47 12,58 -0,87
Türk Telekom 6,90 6,96 -0,86
Doğuş Otomotiv 9,24 9,32 -0,86
Anadolu Efes 21,42 21,60 -0,83
Karsan Otomotiv 1,42 1,43 -0,70
Emlak Konut GMYO 1,47 1,48 -0,68
Doğan Holding 1,90 1,91 -0,52
Gözde Girişim 4,06 4,08 -0,49
Kardemir (D) 2,38 2,39 -0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler