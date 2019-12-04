Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 14,94 15,28 -2,23 ...
04.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|14,94
|15,28
|-2,23
|Türk Traktör
|47,34
|48,30
|-1,99
|Ülker Bisküvi
|21,12
|21,50
|-1,77
|Koç Holding
|19,89
|20,16
|-1,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,07
|3,11
|-1,29
|Pegasus
|73,25
|74,15
|-1,21
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,86
|-1,16
|Coca Cola İçecek
|34,54
|34,92
|-1,09
|Park Elek.Madencilik
|3,01
|3,04
|-0,99
|Galatasaray Sportif
|2,16
|2,18
|-0,92
|Arçelik
|20,22
|20,40
|-0,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,47
|12,58
|-0,87
|Türk Telekom
|6,90
|6,96
|-0,86
|Doğuş Otomotiv
|9,24
|9,32
|-0,86
|Anadolu Efes
|21,42
|21,60
|-0,83
|Karsan Otomotiv
|1,42
|1,43
|-0,70
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|1,48
|-0,68
|Doğan Holding
|1,90
|1,91
|-0,52
|Gözde Girişim
|4,06
|4,08
|-0,49
|Kardemir (D)
|2,38
|2,39
|-0,42
Kaynak: AA